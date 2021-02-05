«Ты — супергерой»: Сальма Хайек испугалась своего костюма в Marvel и растрогалась, надев его

Актриса призналась, что ее всю жизнь дразнили за низкий рост, но теперь на него перестали обращать внимание.

У 54-летней актрисы Сальмы Хайек вышло больше интервью о ее последних кинопроектах. В 2021 году у нее выйдут боевик «Телохранитель жены киллера», в котором она сыграла более весомую роль, чем в первом фильме, фантастическая драма «Блаженство» и кинокомикс Marvel «Вечные».

В разговоре с журналистами она отметила, что все это «неплохо для старушки». Когда же ее начали уверять, что она совсем не старая, актриса добавила, что все свои трюки в новых картинах она выполняла сама.

Особенно много деталей Сальма раскрыла о «Вечных». Она рассказала, что ей до подписания контракта на съемки даже не показали сценарий — настолько студия Marvel старается держать все в секретности. Актриса очень волновалась, потому что ничего не знала о герое, которого ей придется играть. Второй удар она получила, когда увидела свой костюм. Хайек подумала, что не сможет в нем двигаться, и ей стало дурно от клаустрофобии.

Но когда актриса увидела себя в готовом образе, она была очень тронута. Сальма вспомнила, что в начале карьеры ей говорили, что со своей внешностью она не сможет претендовать на роль супергероини (вероятно, дело в низком росте). Но сегодня это стало возможно, потому что киноиндустрия уходит от стереотипов. Возможно, впервые артистке предложили роль, в которой она не должна демонстрировать свою привлекательность, да и ее рост на это раз не имел никакого значения.

«Я очень маленькая. Всю жизнь меня травили за то, что я была невысокой. И вдруг это уже неважно. Ты — супергерой во вселенной Marvel. Это тронуло меня», — цитирует звезду издание Variety.

Еще она поделилась, что съемки «Вечных» проходили в настолько невероятных местах, будто и не на Земле вовсе. Ждем не дождемся, когда это великолепие выйдет на экраны. Напомним, что релиз фильма был заявлен на ноябрь 2020-го, но из-за пандемии его перенесли на год вперед.

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