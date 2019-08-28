КИНО

Студия Marvel хочет задействовать Кита Харингтона в нескольких фильмах

После блокбастера «Вечные» актеру предложат новые появления в супергеройской саге.

Студия Marvel хочет задействовать Кита Харингтона в нескольких фильмах
Кит Харингтон снова возьмет в руки меч. Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Как известно, звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет одного из супергероев в новом фильме Marvel «Вечные». Однако у студии в отношении актера гораздо большие планы, чем просто задействовать его в одном фильме. Недавно, в одном из интервью глава Marvel Studios Кевин Файги намекнул, что у Джона Сноу в дальнейшем могут быть и сольные фильмы в знаменитой киновселенной.

«Он действительно потрясающий актер. Мы были так счастливы, что он согласился присоединиться к фильмы «Вечные», и та роль, что он сыграл, возможно, может перерасти в нечто новое в будущем», — цитирует Файги сайт Joblo.

Напомним, Харингтон предстанет на экране в образе Черного рыцаря. Учитывая, что в «Игре престолов» он тоже все время ходил с мечом и в черных одеждах, роль актера не очень-то и поменялась. Но его появление точно вдохнет в киновселенную Marvel новую жизнь. Это важно, особенно после того, как Роберт Дауни младший и Крис Эванс сдали свои посты супергероев.

Фильм «Вечные» выйдет на экраны в ноябре 20202 года. Вместе фильма Харингтон в нем появится другая звезда «Игры престолов» — Ричард Мэдден, а также неподражаемые Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

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«Вечные»MarvelКит Харингтонсупергерои

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Студия Marvel хочет задействовать Кита Харингтона в нескольких фильмах
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