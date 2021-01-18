Битва сиквелов: «Чудо-женщина» не одолела «Последнего богатыря» в российском прокате

В свой первый уикенд американский кинокомикс собрал чуть меньше картины «Корень зла».

Не нужны Руси-матушке супергерои заграничные, когда у нас есть свои родные богатыри! В минувший уикенд 14-17 января в российских кинотеатрах стартовал долгожданный кинокомикс «Чудо-женщина: 1984». Фильм несколько раз переносили из-за пандемии и, в конце концов, представили публике.

Однако, согласно данным портала Kinobusiness, свежий западный блокбастер в свои первые выходные не смог одолеть фильм «Последний богатырь: Корень зла», который находится в прокате уже третью неделю. Обе картины за уикенд заработали около 135 миллионов рублей, но русский эпос, все равно, оказался на шаг впереди американского кинокомикса про принцессу амазонок.

За ним с большим отставанием идут мультфильмы «Семейка Крудс: Новоселье» (45 миллионов) и «Конь Юлий и Большие скачки» (23 миллионов).

Добавим, что общие сборы сиквела «Последнего богатыря», который уже стал самым кассовым фильмом в российском прокате в период пандемии, приближаются в 2 миллиардам рублей. Свой первый миллиард картина собрала еще в свой первый уикенд.

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