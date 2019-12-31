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«Чудо-женщина 1984» названа самой ожидаемой картиной 2020 года

На западе ее выхода ждут даже больше, чем «Черной вдовы» от Marvel.

«Чудо-женщина 1984» названа самой ожидаемой картиной 2020 года
«Чудо-женщина 1984». Фото: стоп-кадр из фильма.

Популярная служба продажи билетов Fandango провела опрос среди западных зрителей кинотеатров и узнала, какие фильмы 2020 года они ожидают больше всего. Оказалось, народ предпочитает релизы женщин-режиссеров, и первый из них — супергеройская картина «Чудо-Женщина 1984».

Как пишет издание Collider, интерес к этому фильму неудивителен, особенно после выхода яркого трейлера. Героиню актрисы Галь Гадот отправят в 80-ые годы с их невероятной атмосферой. Там бессмертной Чудо-Женщине придется встретить своего возлюбленного, который погиб в первом фильме (еще во времена Первой мировой войны), а также схлестнуться с двумя новыми злодеями из комиксов DC, которых еще не было на большом экране.

Вторая картина по ожидаемости — «Черная вдова» от студии Marvel, третья — «Вечные» от нее же. На четвертом месте — диснеевская «Мулан», киноремейк популярного мультфильма. Все эти картины были сняты женщинами.

Также в топ попали новая часть Бондианы «Нет времени умирать», «Хищные птицы» с Харли Квин, девятый «Форсаж», второе «Тихое место», мюзикл «На высотах» и анимационный фильм «Душа» от студии Pixar.

А какой релиз 2020 года вы ждете больше всего?

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DC ComicsкинокомиксыНовости googleНовости киноСамые ожидаемые премьеры 2020Фильм "Мулан"Хищные птицыЧёрная вдова
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«Чудо-женщина 1984» названа самой ожидаемой картиной 2020 года
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