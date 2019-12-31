«Чудо-женщина 1984» названа самой ожидаемой картиной 2020 года

На западе ее выхода ждут даже больше, чем «Черной вдовы» от Marvel.

Популярная служба продажи билетов Fandango провела опрос среди западных зрителей кинотеатров и узнала, какие фильмы 2020 года они ожидают больше всего. Оказалось, народ предпочитает релизы женщин-режиссеров, и первый из них — супергеройская картина «Чудо-Женщина 1984».

Как пишет издание Collider, интерес к этому фильму неудивителен, особенно после выхода яркого трейлера. Героиню актрисы Галь Гадот отправят в 80-ые годы с их невероятной атмосферой. Там бессмертной Чудо-Женщине придется встретить своего возлюбленного, который погиб в первом фильме (еще во времена Первой мировой войны), а также схлестнуться с двумя новыми злодеями из комиксов DC, которых еще не было на большом экране.

Вторая картина по ожидаемости — «Черная вдова» от студии Marvel, третья — «Вечные» от нее же. На четвертом месте — диснеевская «Мулан», киноремейк популярного мультфильма. Все эти картины были сняты женщинами.

Также в топ попали новая часть Бондианы «Нет времени умирать», «Хищные птицы» с Харли Квин, девятый «Форсаж», второе «Тихое место», мюзикл «На высотах» и анимационный фильм «Душа» от студии Pixar.

А какой релиз 2020 года вы ждете больше всего?