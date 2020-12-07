Чудо на Рождество: премьера долгожданного фильма «Чудо-женщина: 1984» состоится зимой

После множества переносов из-за пандемии релиз фильма «Чудо-женщина: 1984» остановился на дате 25 декабря. В Америке его планируют показать на католическое Рождество — в ряде открытых кинотеатров и на потоковом сервисе HBO Max. В некоторых западных странах картина выйдет в кино 16 декабря. Для России же установлена дата — 14 января 2021 года.

И похоже, что студия Warner Bros. больше не собирается переносить долгожданный релиз. 6 декабря компания выпустила новый тизер сиквела «Чудо-женщины», который подтверждает, что зрители встретятся с супергероиней в Рождество.

Напомним, что сюжет картины развернется в 1984 году со всей соответствующей атрибутикой времени. Не постарев после Первой мировой войны, принцесса амазонок Диана живет в качестве эксперта по предметам искусства древности. В будущем ее ждет присоединение к «Лиге справедливости», а пока ей придется победить двух новых злодеев: алчного богача Максвелла Лорда, завладевшего магическим артефактом, и женщину-оборотня Гепарду, которая сначала будет подругой главной героини. Из трейлеров мы уже знаем, что в фильме с того света вернется возлюбленный Дианы — пилот Стив Тревор. В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг и Педро Паскаль.

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