Кристен Стюарт попытается сделать предложение «своей девушке» в новом трейлере

9 ноября в Сети появился трейлер рождественского фильма «Самый счастливый сезон» с Кристен Стюарт в главной роли. В этой романтической комедии она сыграла девушку, которая встречается с другой девушкой.

По сюжету героиня решила сделать предложение своей возлюбленной на Рождество, которое они собираются провести с родственниками второй половинки. По пути на праздник она узнает, что родители будущей «невесты» даже не знают, что у их дочери однополые отношения. Они думают, что дочка просто привезла на уикенд свою подругу. Естественно, данная ситуация порождает множество неловких моментов. Особенно, когда помогать с советами вызвался друг нетрадиционной ориентации.

Фильм получился о семейных ценностях и о принятии себя. Любовницу Стюарт сыграла канадская актриса Маккензи Дэвис, известная по фильмам «Дружба и никакого секса?», «Марсианин», «Бегущий по лезвию 2049» и «Терминатор: Темные судьбы».

Напомним, что сама Кристен еще несколько лет назад заявила о своей бисексуальности. После расставания с партнером по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном она встречалась с пятью женщинами. Нет ничего удивительно, что актриса отважилась на такую смелую роль.

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Фильм выйдет на стриминговом сервисе Hulu 25 ноября, но в этот же день намечен его релиз и в западных кинотеатрах. В России его релиз запланирован только на середину января.