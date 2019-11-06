«Не могу больше ждать»: Кистен Стюарт готова сделать предложение своей девушке

Кристен Стюарт долгое время считали ветреной. Сперва она закрутила бурный роман с партнером по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном. Но затем возлюбленный буквально застал ее в объятиях режиссера «Белоснежки» Рупрта Сандерса. Сейчас актриса, кажется, остепенилась и даже решила завести семью.

больше по теме Кристен Стюарт вынуждали скрывать сексуальную ориентацию ради карьеры По словам актрисы, такие требования ей не нравились.

Выступая на радио она призналась ведущем Говарду Стерну, что уже долгое время встречается со сценаристкой Дилан Мейер и очень любит ее. Отношения уже прошли все возможные проверки на прочность и теперь Стюарт готова создать с ней семью.

«Я хочу сделать ей предложение и я не могу больше ждать. Конечно, я хочу быть разумной, но думаю, что хорошие вещи должны происходить быстро», — заявила она.

С Мейер актриса познакомилась 6 лет назад. С тех пор они скрывали свои отношения от посторонних глаз, ссорились, расходились и вновь возвращались друг к другу. Летом 2019 года пара перестала прятаться и к удовольствию папарацци открыто позировали, не скрывая своих чувств.

«Иногда мы троллим друг друга, как малые дети. Мы очень похожи, но в то же время мы очень разные», — приводит слова Стюарт Page Six.