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«Не могу больше ждать»: Кистен Стюарт готова сделать предложение своей девушке

Актриса признается, что Дилан Мейер любовь всей ее жизни.

«Не могу больше ждать»: Кистен Стюарт готова сделать предложение своей девушке
Фото: Globallookpress.com

Кристен Стюарт долгое время считали ветреной. Сперва она закрутила бурный роман с партнером по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном. Но затем возлюбленный буквально застал ее в объятиях режиссера «Белоснежки» Рупрта Сандерса. Сейчас актриса, кажется, остепенилась и даже решила завести семью.

Выступая на радио она призналась ведущем Говарду Стерну, что уже долгое время встречается со сценаристкой Дилан Мейер и очень любит ее. Отношения уже прошли все возможные проверки на прочность и теперь Стюарт готова создать с ней семью.

«Я хочу сделать ей предложение и я не могу больше ждать. Конечно, я хочу быть разумной, но думаю, что хорошие вещи должны происходить быстро», — заявила она.

С Мейер актриса познакомилась 6 лет назад. С тех пор они скрывали свои отношения от посторонних глаз, ссорились, расходились и вновь возвращались друг к другу. Летом 2019 года пара перестала прятаться и к удовольствию папарацци открыто позировали, не скрывая своих чувств.

«Иногда мы троллим друг друга, как малые дети. Мы очень похожи, но в то же время мы очень разные», — приводит слова Стюарт Page Six.

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«Не могу больше ждать»: Кистен Стюарт готова сделать предложение своей девушке
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