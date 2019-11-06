«Не могу больше ждать»: Кистен Стюарт готова сделать предложение своей девушке

Кристен Стюарт долгое время считали ветреной. Сперва она закрутила бурный роман с партнером по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном. Но затем возлюбленный буквально застал ее в объятиях режиссера «Белоснежки» Рупрта Сандерса. Сейчас актриса, кажется, остепенилась и даже решила завести семью.
Выступая на радио она призналась ведущем Говарду Стерну, что уже долгое время встречается со сценаристкой Дилан Мейер и очень любит ее. Отношения уже прошли все возможные проверки на прочность и теперь Стюарт готова создать с ней семью.
«Я хочу сделать ей предложение и я не могу больше ждать. Конечно, я хочу быть разумной, но думаю, что хорошие вещи должны происходить быстро», — заявила она.
С Мейер актриса познакомилась 6 лет назад. С тех пор они скрывали свои отношения от посторонних глаз, ссорились, расходились и вновь возвращались друг к другу. Летом 2019 года пара перестала прятаться и к удовольствию папарацци открыто позировали, не скрывая своих чувств.
«Иногда мы троллим друг друга, как малые дети. Мы очень похожи, но в то же время мы очень разные», — приводит слова Стюарт Page Six.