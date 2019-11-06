Любовник высшего разряда: Кристен Стюарт жалеет, что не стала женой Роберта Паттинсона

Отношения пары начались во время съемки первой части «Сумерек», но так и не привели к семейной жизни.

Актриса Кристен Стюарт призналась, что все шесть лет жалеет о расставании с Робертом Паттинсоном. Они расстались именно тогда, и все эти годы Стюарт хранила молчание,а теперь вдруг решилась поделиться наболевшим.

Актриса до сих пор называет Роберта «лучшим» и не скрывает, что он был ее любовью.

«Мы провели вместе столько лет, и он был моей первой любовью…», — признается актриса. И добавляет, что непременно вышла бы замуж за Паттинсона, но он так и не успел сделать ей предложение.

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Нежные чувства между парой вспыхнули во время съемок первой части франшизы «Сумерки». Это был 2008 год и только в 2009-м стало известно об отношениях героев.

Эти новости привели продюсера картины Уика Годфри в ужас. паре предстояло сыграть любовников и если бы они расстались, то вся работа пошла бы насмарку.

Но отношения продлились до завершения вампирской киносаги и в окружении актеров поговаривали о предстоящей свадьбе, но этим планам было не суждено сбыться. Папарацци засняли Кристен целующейся с режиссером ее следующего фильма — Рупертом Сандерсом.

Отношения дали трещину и никакие усилия в дальнейшем не смогли их спасти. В итоге Стюарт и Паттинсон окончательно расстались.

Актриса так и не смогла забыть возлюбленного и отмечает, что «сохранила в своем сердце место для Паттинсона». Она следит за его карьерой и искренне радуется успехам. Когда Роберта утвердили на роль Бэтмена она ни секунды не сомневалась, что «никто лучше него не сможет сыграть эту роль!».

Несмотря на трогательные воспоминания о бывшем, Стюарт совсем недавно перестала скрывать отношения со сценаристкой Дилан Мейер. Актриса признается, что они вместе уже шесть лет и их чувства прошли все возможные проверки.