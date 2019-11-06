ЗВЕЗДЫ

Любовник высшего разряда: Кристен Стюарт жалеет, что не стала женой Роберта Паттинсона

Отношения пары начались во время съемки первой части «Сумерек», но так и не привели к семейной жизни.

Любовник высшего разряда: Кристен Стюарт жалеет, что не стала женой Роберта Паттинсона
Кристен Стюарт призналась что не может забыть Роберта Паттинсона ФОТО: Global Look Press

Актриса Кристен Стюарт призналась, что все шесть лет жалеет о расставании  с Робертом Паттинсоном. Они расстались именно тогда, и все эти годы Стюарт хранила молчание,а  теперь вдруг решилась поделиться наболевшим.

Актриса до сих пор называет Роберта «лучшим» и не скрывает, что он был ее любовью.

«Мы провели вместе столько лет, и он был моей первой любовью…», — признается актриса. И добавляет, что непременно вышла бы замуж за Паттинсона, но он так и не успел сделать ей предложение.

Нежные чувства между парой вспыхнули во время съемок первой части франшизы «Сумерки». Это был 2008 год и только в 2009-м стало известно об отношениях героев.

Эти новости привели продюсера картины Уика Годфри в ужас. паре предстояло сыграть любовников и если бы они расстались, то вся работа пошла бы насмарку.

Но отношения продлились до завершения вампирской киносаги и в окружении актеров поговаривали о предстоящей свадьбе, но этим планам было не суждено сбыться. Папарацци засняли Кристен целующейся с режиссером ее следующего фильма — Рупертом Сандерсом.

Отношения дали трещину и никакие усилия в дальнейшем не смогли их спасти. В итоге Стюарт и Паттинсон окончательно расстались.

Актриса так и не смогла забыть возлюбленного и отмечает, что «сохранила в своем сердце место для Паттинсона». Она следит за его карьерой и искренне радуется успехам. Когда Роберта утвердили на роль Бэтмена она ни секунды не сомневалась, что «никто лучше него не сможет сыграть эту роль!».

Несмотря на трогательные воспоминания о бывшем, Стюарт совсем недавно перестала скрывать отношения со сценаристкой Дилан Мейер. Актриса признается, что они вместе уже шесть лет и их чувства прошли все возможные проверки.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные романыКристен СтюартРоберт Паттинсон
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Любовник высшего разряда: Кристен Стюарт жалеет, что не стала женой Роберта Паттинсона
Интересно?
Поделись с друзьями: