Коронавирус против динозавров: премьеру фильма «Мир юрского периода 3» отложили на целый год

Парад переносов громких кинопремьер продолжается! Студия Universal поменяла дату выхода третьего фильма франшизы «Мир юрского периода». Как передает издание Deadline, картину перенесли с 11 июня 2021-го аж на целый год — на 10 июня 2022-го.

На съемки картины эта новость никак не повлияла, но, очевидно, что американские киношники хотят защитить свой безумно дорогой проект от кассового провала. Крупные премьеры, вышедшие в период пандемии, такие как «Довод» и «Мулан» не оправдали возложенных на них ожиданий по прибыли, и теперь крупные студии массово переносят свои самые высокобюджетные фильмы на будущие годы, когда коронавирус будет побежден, и кинотеатры снова откроются.

Напомним, что первый фильм «Мир юрского периода» вышел в 2015 году, как продолжение культовой трилогии «Парк юрского периода». Картина собрала 1,6 миллиарда долларов в прокате и окупилась более чем в десять раз. Новыми звездами франшизы стали актеры Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард. Второй фильм вышел в 2018 году и тоже был достаточно успешным в кассовых сборах. Провала триквела студия никак не может допустить.