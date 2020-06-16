Студия Universal готовится к продолжению съемок фильма «Мир Юрского периода: Власть»

Для защиты от коронавируса придется потратить 5 миллионов долларов.

Студия Universal в ближайшее время планирует возобновить съемки своего проекта «Мир Юрского периода: Власть» в Великобритании. С учетом всех договоренностей и соблюдения требований властей, работа над картиной продолжится уже 6 июля.

Однако, чтобы удостовериться в безопасности всех членов съемочной группы и обеспечить защиту от коронавируса, студии придется потратить более 5 миллионов долларов, сообщает издание Deadline.

Напомним, съемки проекта «Мир Юрского периода: Власть» были прекращены в марте. На весь фильм изначально планировали выделить двадцать недель работы, но из-за пандемии удалось отработать лишь четыре из них.

Меры защиты впечатляют: на съемочной площадке круглосуточно будут дежурить врачи, а также на съемочную площадку доставят более 150 специальных установок с дезинфицирующими средствами. Регулярная дезинфекция и чистка съемочной площадки также поможет защититься от CoViD-19.