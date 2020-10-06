«Бэтмена» подальше, а «Матрицу» поближе: Warner Bros. изменила график выхода своих фильмов

Киностудия Warner Bros. перенесла выход фильма «Дюна» с декабря 2020 года на октябрь 2021-го, где у нее был запланирован релиз новой картине о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли. В результате, как передает издание Collider, киношникам пришлось сдвинуть весь график своих новинок. Теперь он выглядит так:

«Бэтмен» будет показан позже, чем планировалось, — 4 марта 2022 года; «Матрица 4» — немного раньше — 22 декабря 2021 года, вместо 1 апреля 2022-го; сольный фильм о супергерое Флэше «переехал» с 3 июня на 4 ноября 2022 года; «Шазам! 2» переставили с 4 ноября 2022 года на 2 июня 2023-го; «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном, который должны были показать в декабря 2021-го, пока потерял дату релиза.

Причина этих перестановок, конечно же, кроется в пандемии коронавируса, из-за которой многие премьеры текущего года были сдвинуты на 2021-й. Пострадали не только привычные кассовые сборы в кинотеатрах, но и графики съемок новых картин.

Напомним, что у киновселенной Marvel дела обстоят так же. Студия Disney не желает терять миллионы, выпуская свои блокбастеры в период эпидемии.