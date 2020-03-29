«Форсаж», «Не время умирать», «Друзья» и другие фильмы, премьеры которых сорвал коронавирус

Пандемия коронавируса буквально остановила киноиндустрию во всем мире. Съемки картин остановлены, а премьеры фильмов перенесены на неопределенный срок. Кинотеатры также закрыты, так что в ближайший месяц в мире кино ожидается застой.

Портал Teleprogramma.pro подготовил для вас небольшую подборку премьер, которые должны были выйти в прокат, но оказались первыми жертвами пандемии и теперь перенесены на более позднее время.

Последняя серия десятого сезона проекта «Ходячие мертвецы» была перенесена, теперь зрители узнают, чем же закончилась история полюбившихся героев лишь в конце 2020 года минимум.

Та же участь постигла и съемки нового эпизода легендарных «Друзей», работы над проектом теперь в лучшем случае начнутся не раньше начала лета этого года.

То же самое и с релизом четвертого сезона сериала «Фарго», перенос на неопределенный срок. Сюжет нового сезона проекта будет посвящен разборках двух мафиозных группировок в Канзас-Сити 50-х годах двадцатого века. Главную мужскую роль в проекте исполнил Крис Рок.

С фильмами ситуация ничуть не лучше, проект студии Disney «Мулан» отложили на неопределенный срок.

Премьера успешного ужастика про молчание «Тихое место-2» также лежит в долгом ящике. По предварительным данным, фильм все еще может выйти в 2020 году. Режиссер картины Джон Красински подтвердил эту информацию в своем личном аккаунте в Instagram.

Девятая часть легендарного «Форсажа» теперь выйдет гораздо позже ранее намеченного срока. Компания Universal Pictures официально сместила релиз на апрель 2021 года.

Ну и разумеется, картина, с которой все началось — премьеру 25-го фильма про секретного агента британской разведки Джеймса Бонда официально перенесли на более позднее время. Картина «Не время умирать» теперь появится в кинотеатрах не раньше ноября, хотя релиз должен был состояться уже этим летом.