Названа дата выхода в прокат сиквела фильма «Соник в кино»

«Соник в кино» 2020 года стал невероятно успешным фильмом по видеоигре, и его создатели не стали тянуть в продолжением. Пару месяцев назад студия Paramount Pictures объявила о том, что сиквелу быть, а на днях актер Бен Шварц, озвучивший сверхзвукового ежа, раскрыл в Twitter дату релиза второй части.

Мужчина снял видео, как он с отрешенным лицом здоровается с огромными изображениями Соника и доктора Роботника (персонаж Джима Керри) в подземном переходе. А в тексте твита указано, что «Соник в кино — 2» выйдет 8 апреля 2022 года. Фанаты первого фильма оставили под постом множество восхищенных комментариев.

SONIC 2 IS OFFICIALLY COMING 2 THEATERS 4/8/22!!! pic.twitter.com/Xpci0HzK5d — Ben Schwartz (@rejectedjokes) July 24, 2020

Известно, что в новом фильме Швартц, Керри, а также Джеймс Марсден, Тика Самптер и Адам Палли вернутся к своим ролям. Фанаты игры ожидают, что в картине появится и друг Соника — летающий лисенок Тейлз. Его показали в сцене после титров первой части.

Напомним, вся эта новая киновселенная вдохновлена серией видеоигр Sonic the Hedgehog, выпускаемых с 1991 года. В ней главный герой Соник спасает свою планету от захвата злобным изобретателем, но главным оружием этого синего ежика является его скорость.