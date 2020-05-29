Синий еж в фаворе: у фильма «Соник в кино» появится продолжение

Отличные новости для всех поклонников хороших киноадаптаций видеоигр. У фильма «Соник в кино» точно появится продолжение, об этом сообщают журналисты издания Variety. Компании Paramount Pictures и Sega официально подтвердили, что начали работать над продолжением проекта об очень скоростном синем еже с другой планеты.

Съемочная группа останется почти без изменений, сценаристы Пэт Кейси и Джош Миллер останутся на своих местах, а вместе с ними и режиссер Джефф Фаулер. Сведений об актерах или примерной дате выхода пока нет, все же коронавирус пока не побежден, да и к сценарию приступили совсем недавно.

Напомним, первый фильм вышел в прокат в феврале 2020 года и собрал чуть больше 300 миллионов долларов, что довольно неплохо для проекта основанного на старой видеоигре.