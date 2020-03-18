«Соник в кино» стал самой успешной адаптацией видеоигры в истории США

История про синего ежа понравилась зрителям больше, чем покемоны.

По сообщению издания Boxofficemojo, экранизация видеоигры «Соник в кино» смогла собрать кассу и стать самой успешной адаптацией в истории Америки.

Как отмечают эксперты, кассовые сборы истории о синем еже в США составили 146 миллионов долларов и вывели картину на первое место. На втором в данный момент находится «Покемон. Детектив Пикачу», отставание от лидера совсем небольшое, всего 2 миллиона долларов.

При этом стоит помнить, что в мировом прокате ситуация совсем иная. Приключения желтого покемона собрали 433 миллиона долларов, в то время как «Соник в кино» — всего 306 миллионов.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Голливуде наступили темные дни, киностудии продолжают терять деньги и по подсчетам экспертов, потери могут составить более десяти миллиардов долларов, из-за переносов релизов и бесконечной отмены съемочных процессов.