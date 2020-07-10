Комедия «Хэппи-энд» второй раз поменяла дату релиза

Теперь она выйдет в кинотеатрах 1 августа.

1 августа в открывшихся московских кинотеатрах состоится премьера российской комедии «Хэппи-энд». Изначально этот фильм должен был выйти на экранах 14 мая, но из-за коронавируса его отложили на 16 июля. Теперь же у картины появилась новая дата выхода, о чем ТАСС сообщили в прокатной компании Sony Pictures Productions and Releasing Russia.

Комедия обещает быть занятной. Ее главный герой — пенсионер из России, который очнулся посреди Таиланда, потеряв память и документы. Местные стражи порядка определяют нарушителя на исправительные работы в отель русской эмигрантки. Постепенно мужчина осваивает в чужой стране, начинает приударять за молодыми туристками и организовывать подпольный бизнес. Конечно же, к концу фильма он вспомнит, кто он и откуда, но его жизнь явно не вернется в прежнее русло.

Добавим, что картину снял Евгений Шелякин работавший над сериалом «Счастливы вместе» и передачей «Прожекторперисхилтон». Среди актрис стоит отметить ведущую «Орла и решки» Алину Астровскую.