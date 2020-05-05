«Пила-9», «Хэппи-энд» и другие громкие кинопремьеры, которые сорвал в мае коронавирус

Эти фильмы мы не увидим в конце весны. Их перенесли на более поздний срок.

Уже неоднократно говорилось о том, что коронавирус нанес ощутимый удар по киноиндустрии. И первыми, кто ощутил его на себе, стали создатели фильмов, чьи кинопремьеры были назначены на месяцы карантина.

Мы составили для вас пятерку ожидаемых картин, которые должны были выйти на экраны в мае. Но не судьба…

«Пила-9. Спираль»: записывайте свои сны, чтобы увидеть куклу-маньяка на велосипеде

Любители пощекотать себе нервы лишились такой возможности, поскольку в мае в прокат не выйдет девятая часть знаменитой франшизы «Пила». Ее создатель Джеймс Ван придумал сюжет первого фильма в возрасте 27 лет.

Когда-то Федерико Феллини говорил всем своим знакомым, имеющим отношение к кинематографу: «Обязательно записывайте свои сны». Видимо, Джеймс Ван тоже когда-то услышал этот совет от коллег по цеху.

Многие самые страшные эпизоды картины были основаны на его детских кошмарах. Центральным персонажем первой серии франшизы «Пила» стала кукла-маньяк на велосипеде.

Существенным отличием этого фильма от других ужастиков стало то, в нем не погибают женские персонажи. Фильм был снят буквально за 18 дней, а кассовые сборы от него превысили изначальный бюджет в сто раз.

Естественно, получив такие деньги, создатели ужастика не стали останавливаться на достигнутом. И в каждой новой серии придумывали эпизоды, поражавшие своей жестокостью. Так, после выхода третьей части цензоры потребовали вырезать ряд сцен.

Но самый странный и курьезный случай связан с седьмой частью франшизы. На киносеансе в Массачусетсе детям вместо мультфильма «Мегамозг» включили фильм «Пила», что, конечно, не очень хорошо повлияло на их детскую психику.

Фильм «Пила-9. Спираль», режиссером которого выступил Даррен Линн Боусман, насыщен не меньшим количеством жестоких сцен. Центральным персонажем здесь является маньяк-убийца, который вершит правосудие, вооружившись пилой и своей собственной идеологией. Его жестокое поведение обусловлено тем, что он когда-то и сам стал жертвой людской жестокости.

За расследование этого дела берется детектив Изекель Зик Пинс, который должен доказать, что может выйти из тени своего знаменитого отца – ветерана полиции. Но вот удастся ли ему это, зритель уже увидит чуть позже.

«Черная вдова»: сюжет, который ждал зрителя 16 лет

Из-за пандемии также была отложена премьера фильма «Черная вдова» режиссера Кейт Шортланд, рассказывающая историю знаменитой героини франшизы «Мстители» Наташи Романовой. Наташа – один из самых популярных персонажей вселенной Marvel. Ее играет неподражаемая Скарлетт Йоханссон.

Если верить комиксам, то история Наташи начинается во времена Второй мировой войны в Сталинграде. Дом семьи Романовых поджигают, но девочке удается выпрыгнуть из окна и спасти свою жизнь.

Спасителем Наташи становится советский солдат Иван Петрович, который берет ее под свою опеку. Наташа вырастает, превращается в красивую девушку и выходит замуж за летчика-испытателя Бориса Шестакова, который, к сожалению, трагически погибает во время боевого задания. Теперь Романова должна завершить важную миссию, которую не окончил ее муж, самостоятельно.

Она становится агентом КГБ академии Красной комнаты, где знакомится со своим будущим наставником — Зимним солдатом. Впоследствии между молодыми людьми вспыхивает искра…

Однако настоящие сверхспособности Наташа обретает только тогда, когда на ней испытывают «сыворотку суперсолдата». Такую же инъекцию в свое время получил Стив Роджерс, более известный зрителям, как Капитан Америка. Наташа Романова же обретает еще одну способность, о которой мечтают большинство женщин, — никогда не стареть. Всего же Наташа появляется в восьми сериях франшизы «Мстители».

Но если там она является второстепенным персонажем, то в фильме «Черная вдова» этой героине посвящено практически все экранное время. Интересно, что сценарий самостоятельного фильма о Наташе Романовой сценарист Дэвид Хейтер написал еще в 2004 году, но к своему зрителю фильм пришел только к 2020 году. А точнее, должен был прийти. Зрителям остается только ждать, когда же коронавирус отступит.

Эта «Женщина у окна»…

Еще один психологический триллер, которого лишился зритель в мае, — это фильм «Женщина у окна» Джо Райта с участием Гари Олдмана, Эми Адамс и Джулианны Мур.

Главная героиня фильма, Анна Фокс, — типичный интроверт, страдающий к тому же тревожным расстройством, которая развлекает себя тем, что пьет вино, зависает в Интернете и наблюдает за соседями – семейством Расселов. Но однажды на глазах девушки, смотрящей в окно, совершается преступление. Анна обращается в полицию, но ей никто не верит…

В основу сценария лег роман А.Дж.Финн, вышедший тиражом более миллиона экземпляров и переведенный на 38 языков мира.

А вот у экранизации этого произведения весьма непростая судьба. В 2019 году в ходе предпремьерного показа тестовая аудитория, мягко говоря, недоумевала, увидев этот фильм, поэтому премьера ленты была перенесена на 2020 год. Кто же знал, что коронавирус подкрадется незаметно. Но раз фильм снят, то он обязательно дойдет до своего зрителя.

Нападали медузы и пугали сколопендры: как снимался фильм «Хэппи-энд»

Коронавирус, конечно, внес коррективы не только в планы голливудских, но и в российских кинематографистов. Так, в мае зритель лишился премьеры фильма «Хэппи-энд» Евгения Шелякина.

Это история о пожилом пенсионере, который однажды просыпается на тайском пляже без денег и документов. Он потерял память и совершенно не представляет, что же с ним могло случиться.

На этом злоключения пенсионера не заканчиваются. Пожилой мужчина попадает в полицейский участок, где ему в качестве наказания назначаются общественные работы в отеле русской эмигрантки. Вспомнит ли он все?

Сценарист фильма Константин Чамрадов написал его сценарий в 2008 году. Но ждал достойных режиссеров, которые смогут воплотить его замысел в жизнь. Дело в том, что образ главного героя Константин списывал со своего отца Ксенофонта. Это же имя, кстати, получил и персонаж ленты. Поэтому ему важно было найти людей, которые очень бережно подошли бы к этой важной для него теме. Таким человеком для Константина стал режиссер Евгений Шелякин и продюсеры Василий Соловьев и Юлия Мишкинене.

В идеале на главные роли планировалось пригласить голливудских актеров: Аль Пачино, Роберта де Ниро и Билла Мюррея. Но у артистов не совпали графики. В результате поиски главного героя затянулись еще на полгода.

Но после встречи с Михаилом Гомиашвили режиссер Евгений Шелякин сделал свой окончательный выбор. Ради роли Ксенофонта актер научился плавать, а ведь до этого момента очень боялся воды, но чего не сделаешь ради искусства.

Кстати, сына главного героя сыграл актер Владимир Мишуков, известный по роли олигарха Глеба в сериале «Содержанки», который младше Гомиашвили всего лишь на восемь лет. Впрочем, для кинематографа это совсем не рекорд.

Анджелина Джоли, сыгравшая мать Александра Македонского в фильме «Александра» Оливера Стоуна, была старше своего экранного сына в исполнении Колина Фаррелла всего лишь на год.

Однако вернемся к фильму «Хэппи-энд». Съемки картины проходили при температуре сорок градусов жары в Таиланде. К сожалению, не обошлось и без эксцессов.

В ходе съемочного процесса одного из каскадеров укусила медуза, а актеры то и дело подвергались риску нападения скалапендр, которых от них отгонял специально нанятый змеелов. К сложным эпизодам съемочного процесса можно также отнести необходимость приезжать на съемочную площадку в четыре утра (так как световой день в Таиланде начинается рано). Впрочем, киношникам не привыкать к трудностям.

Польская актриса и съемки в ледяной воде: как снимался фильм «Странники терпения»

Еще одна несостоявшаяся майская премьера, несомненно, заслуживает зрительского внимания. Речь идет о фильме «Странники терпения» Владимира Аленикова, известного по таким киношлягерам, как «Каникулы Петрова и Васечкина: обыкновенные и невероятные» и «Биндюжник и король».

20 лет назад, работая над сериалом «Любовь великих», Алеников задался вопросом, впервые озвученным еще Александром Сергеевичем Пушкиным: а совместимы ли гений и злодейство? И может ли позволить себе сверхталантливый человек быть эгоистом? Работа над этим сериалом вдохновила Аленикова на создание романа «Странники терпения». На одном из своих творческих вечеров Владимир Алеников даже подписал свою книгу автору этих строк.

Фильм рассказывает о состоятельном фотографе Андрее Берге, находящемся в творческом кризисе, который готовится к международной выставке. Однако его никак не посещает Муза. Спасение Андрей находит в лице глухонемой красавицы Марины, которая однажды приходит к нему домой и становится его моделью. Его восхищение девушкой настолько огромно, что граничит с безумием.

Роль Андрея сыграл Константин Лавроненко, известный зрителю по фильму «Возвращение» Андрея Звягинцева, в свое время получившего «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля .

Исполнительницу роли Марины искали по всей России, но нашли…в Польше. Сам Владимир Алеников признался, что ему была нужна актриса с необычной внешностью. И такой артисткой стала полька Майя Сопа, которая до съемок фильма вообще не говорила по-русски.

Но к концу съемочного периода стала немного понимать язык Пушкина и даже освоила несколько коротеньких фраз. А чтобы вжиться в роль глухонемой, Майя занималась пантомимой с преподавателями из Санкт-Петербурга.

Съемки проходили в Питере летом 2017 года. Тогда, как вы помните, погода не проявляла к россиянам, благосклонности. А поскольку по сюжету героиня должна тонуть в озере, сниматься приходилось в ледяной воде. Но в итоге актеры стойко выдержали все испытания.

Верим, что коронавирус скоро сдаст свои позиции. И зритель вновь вернется в кинотеатры, чтобы оценить тяжелый, но интересный труд кинематографистов.