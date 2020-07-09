Парки — с 13 июля, кинотеатры — с 1 августа: в Москве объявили об очередном снятии ограничений

Со следующей недели образовательная сфера и бизнес в столице вернутся в обычный формат работы.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в своем блоге новые снятия ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса.

Так, с 13 июля отменяются все ограничения на очную работу образовательных учреждений. То есть, студенты снова могут посещать вузы, а выпускники школ отправиться на сдачу экзаменов. Воспитанники спортивных, музыкальных и художественных школ, слушатели различных курсов снова могут посещать занятия вживую. Полноценный учебный год планируется начать, как обычно, 1 сентября.

Также с 13 числа могут возобновить работу парки, аттракционы, дискотеки, культурные и детские развлекательные центры. Но проведение массовых зрелищных мероприятий все еще будет находиться под запретом.

В сфере предпринимательства так же будут сняты все ограничения. Бизнес снова сможет предоставлять москвичам свои услуги, но помня о санитарных требованиях.

На улицах станет необязательно носить маску, но в общественном транспорте, больницах и магазинах это требование сохраниться.

С 1 августа, по сообщению мэра, в Москве будет разрешена работа театров, кинотеатров и концертных залов, но с условием, чтобы они будут пускать только 50% зрителей. На спортивных соревнованиях будет разрешено заполнять не 10, а 50% трибун.

«Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад», — пишет Сергей Собянин.

Добавим, что 9 июля в столице было зафиксировано рекордно низкое с 5 апреля число новых случаев заражения коронавирусом — 568 человек. Об этом сообщает сайт мэра города.