Режиссер Дэвид Линч создал YouTube-канал, где зачитывает погодные сводки

Самоизоляция заставляет многих противников соцсетей заводить себе аккаунты на популярных сайтах и становиться ближе к интернет-сообществу. Недавно Джонни Депп, наконец-то, сдался и создал аккаунт в Instagram, а ветеран кино Энтони Хопкинс «ворвался» в молодежную тусовку TikTok. И вот к ним присоединился известный независимый режиссер Дэвид Линч, автор «Головы-ластика» и «Твин Пикса». В свои 74 года легенда кинематографа решил завести канал на YouTube.

Канал называется «Театр Дэвида Линча», это дает поклонникам сюрреалиста надежду, что здесь будут публиковаться его новые работы, как попытка освоить современные форматы интернета. Однако первое видео, которое выложил маэстро, посвящено погоде в Лос-Анджелесе. Мужчина сидит в своей мастерской и рассказывает о температуре и облачности в американском городе 11 мая. Второй ролик вышел на следующий день с аналогичным содержанием.

Известно, что несколько лет назад Линч зачитывал погодные сводки на местном радио. Возможно, он просто решил предаться ностальгии. Но фанаты все-таки ждут от знаменитого творца чего-то необычного — за пару дней у канала появилось 18 тысяч подписчиков.