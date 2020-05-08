Энтони Хопкинс завел TikTok и станцевал под Дрейка

Всемирно известный актер Энтони Хопкинс явно не скучает в самоизоляции. За время эпидемии звезда не только поразил поклонников своим мастерством художника, но и активно приобщается к современным трендам. Актер создал себе аккаунт в TikTok и даже успел записать первый видеоролик, в котором он успешно танцует в челлендже Toosie Slide. Посмотреть на это запоминающееся выступление можно здесь.

Напомним, в марте этого года танцоры показали эффектное выступление под песню Toosie Slide известного исполнителя Дрейка. Танец оказался настолько запоминающимся, что быстро стал вирусным, а звезды шоу-бизнеса и простые смертные пытаются его повторить и выкладывают свои результаты в соцсети.

Энтони Хопкинс также справился с задачей, пусть и не очень быстро, зато крайне мило. В подписи к своему ролику звезда «Молчания ягнят» заметил, что хоть он и немного припозднился на вечеринку Дрейка, но уж лучше поздно, чем никогда. Поддержать забавный челлендж актер призвал Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.