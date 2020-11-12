«Есть одно но»: произведение Пушкина встало между Зоей Бербер и космосом

Звезда «Реальных пацанов», 33-летняя актриса Зоя Бербер, изъявила желание полететь в космос в рамках большого кинопроекта, в котором исполнительницу главной роли реально выведут на орбиту Земли. Недавно Первый канал опубликовал конкурсное задание для кандидаток, которыми могут стать гражданки со всей России, если они подходят по физическим параметрам.

Актриса увидела это предложение и загорелась желанием, так как по росту, весу, возрасту и прочим факторам она подходит проекту.

«Ребята, а я очень хочу попасть в космос! — поделилась Бербер со своими подписчиками в Instagram. — Но, есть одно но. Для участия в кастинге необходимо прислать видео, в котором я должна читать письмо Татьяны к Онегину. Натурально и на полном серьезе. Письмо Татьяны, понимаете?»

Правда, не совсем понятно, почему именно произведение Пушкина останавливает звезду. В комментариях поклонники Бербер пишут, что профессиональной актрисе вполне по силам справиться со стихотворением из школьной программы. А, может, комедийной артистке плохо даются драматические образы?

В целом, подписчики Зои поддерживают ее желание и уговаривают отправить свое видео на кастинг. Напомним, что актриса также снимается в полицейском сериале «Проект «Анна Николаевна» и играет в спектакле «Горе от ума».