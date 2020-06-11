«Будет ли он интересен живому человеку?»: на ТНТ выйдет сериал про женщину-робокопа

Актер Федор Лавров, «поработавший» бок о бок с андройдом, поделился своими мыслями о механических полицейских.

Канал ТНТ запускает новый сериал — «Проект «Анна Николаевна». Первый эпизод покажут 15 июня. Это будет комедия, но с фантастическим сюжетом: в отдел полиции устраивается работать женщина-робот, и только ее начальник знает о ее происхождении. Главная героиня будет лазать по стенам, ловить пули и разбираться с преступниками, как с тряпичными куклами.

Но каково это, если стражей порядка действительно заменить машинами? Актер Федор Лавров, сыгравший в картине честного полицейского, поделился с Teleprogramma.pro своими мыслями на этот счет.

«Даже если ученые выведут такого «Франкенштейна» с человеческим лицом, будет ли он интересен живому человеку? Сможет ли заменить живое существо? Открытый вопрос, — рассуждает артист. — Очевидно, что механические существа будут все больше и больше населять нашу жизнь. А насколько смогут заменить нас? Есть сомнения».

По мнению Лаврова, ни один искусственный интеллект не сможет подражать загадке человеческой души. А если и сможет, то это произойдет очень нескоро. Но полная замена полицейских на роботов, пусть и неподкупных, едва ли возможна.

Добавим, что недавно вышел трейлер российского фильма «Майор Гром: Чумной доктор», главный герой которого тоже является суперполицейским, но все-таки человеком.