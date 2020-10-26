«Безумная любовь, плюс война и предательство»: Бурковский сравнил «Тобол» с «Игрой престолов»

После успеха исторического фильма «Тобол», снятого по одноименному роману Алексея Иванова, Первый канал покажет сериал — расширенную версию полнометражной картины. Телепремьера состоится вечером 26 октября. Зрители у экранов смогут познакомиться с событиями, которые происходили в Сибири в эпоху Петра I — во времена сильных личностей и больших свершений.

Актер Андрей Бурковский, играющий в этой картине шведа, что оказался и плохим, и положительным персонажем одновременно. Чтобы вжиться в роль, артист прочитал обе части романа и нашел русского, который всю жизнь прожил в Швеции, чтобы отточить с ним свой акцент.

«Этот проект — немного как «Игра престолов». У нас много сюжетных линий: шведы, губернатор, Петр I, Семен Ремезов… А еще безумная любовь, плюс война и предательство. Такая вот история России, — цитирует актера ФАН. — Тобольск тогда — третий город в стране, а, может быть, и второй даже после Санкт-Петербурга. То есть, там крутилось такое невероятное количество денег, власти, силы…»

Известно, что киношники готовились к съемкам целых три года. Им пришлось построить в Тобольске декорацию целого города — с каналами и подворьями. Дома воссоздавались по чертежам той эпохи. Актеры снимались в настоящих исторических костюмах, привезенных из музея.

Бурковский отметил, что сюжет картины изначально был ориентирован больше на сериал, поэтому зрители получат более полное удовольствие от сюжета, чем при просмотре фильма. В последней серии все линии повествования сплетаются, еще раз демонстрируя, насколько это сильный роман.