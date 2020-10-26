Закулисье сериала «Тобол»: Дмитрий Дюжев стал Петром I, а Евгений Дятлов – Гагариным

На «Первом канале» выходит масштабный исторический сериал «Тобол», действие которого происходит в эпоху правления Петра I. В кинопроекте задействован по-настоящему звездный состав: Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Александр Лазарев, Андрей Бурковский, Евгений Дятлов, Агата Муцениеце и многие другие известные актеры.

Лента создана по мотивам одноименного романа Алексея Иванова. Сам же писатель за основу своего произведения взял реальные исторические факты.

Что не вошло в художественный фильм «Тобол»

В 2019 году на экраны вышел двухчасовой полнометражный фильм «Тобол», премьера которого прошла не только в нашей стране, но и в Германии, Великобритании, Японии и других государствах. Картина даже была отмечена премией «Золотой Орел» в двух категориях: «Лучшая работа по костюмам» и «Лучшая работа по гриму и пластическим эффектам».

И вот теперь киноленту в расширенной сериальной версии увидит и массовый зритель. В нее войдет гораздо больше батальных сцен, а также несколько сюжетных поворотов, которых ранее не было в художественной картине.

Например, зритель сериала станет свидетелем зарождающейся истории любви между пленным шведским офицером, роль которого сыграл австрийский актер Вольфганг Черни, и хантыйской девушкой в исполнении китайской актрисы, живущей уже несколько лет в Москве Ян Гэ. Также в режиссерской версии появится герой бухарского купца в исполнении Камиля Ларина и еще ряд эпизодов.

Вообще, обилие персонажей – как реальных исторических, так и вымышленных, — главная особенность этого сериала. Так, зритель познакомится с Петром I, первым сибирским губернатором Матвеем Гагариным, основателем Омска Иваном Бухгольцем, известным сибирским картографом и архитектором Семеном Ремезовым и другими реальными героями.

Дмитрий Дюжев: «Роль Петра I стала для меня настоящим испытанием»

По словам исполнителя роли Петра I Дмитрия Дюжева, роль царя стала для него настоящим испытанием, поскольку накладывала большую ответственность. Чтобы достовернее вжиться в образ, Дмитрий даже переночевал в кровати российского императора. По его словам, он хотел почувствовать энергетику своего персонажа.

«В моей голове сложился образ Петра I. На мой взгляд, это многогранный неоднозначный человек – настоящий трудоголик. И этими его качествами можно только восхищаться, — поясняет Дмитрий Дюжев.

Ради роли Петра I Дюжев даже пошел на некоторые жертвы. Так, ему приходилось носить обувь 43 размера, в то время, как его настоящий размер – 45-й. Известно, что у двухметрового Петра была нога небольшого размера. И для экстравагантности он носил ботфорты, на которые надевал туфли.

Евгений Дятлов: «Гагарин много сделал для Сибири»

Роль сибирского губернатора Матвея Гагарина сыграл Евгений Дятлов. По словам актера, в задачи его героя входит контролировать доверенный ему регион, собирать казну, отсылая ее в центр, а также взять на себя налаживание торговых связей России по торговле мехами и драгоценными камнями.

«Гагарин старался внести свою посильную лепту в жизнь Сибири, — поясняет Евгений Дятлов. – Он работал в тандеме с архитектором Ремезовым, который выступал в качестве генератора идей. Ну, а мой персонаж эти идеи поддерживал».

По словам исполнителя роли Ремезова Дмитрия Назарова, на эту роль он согласился сразу же, поскольку любит исторический жанр. А его персонаж – это народный герой в Тобольске, его все любят, и о нем слагают легенды.

«Сами съемки не обошлись без сложностей. Так, зимы в Тобольске, где проходил съемочный процесс, довольно суровые. А у нас в это время организовывались масштабные экспедиции», — заметил Назаров.

Как рассказала исполнительница роли Бригитты Агата Муцениеце, во время работы над фильмом она начала интересоваться той эпохой: как вели и одевались женщины петровского времени, чем они жили. По словам Агаты, героиня и изображенное время захватили ее полностью.

Масштабная декорация

За съемочный период в Тобольске была создана масштабная декорация, куда вошли Тобольский кремль, Шведская рентерея, Гостиный двор и Софийский собор, а также жилые дома персонажей, каналы и подворья, которые строились по чертежам того времени.

По словам оператора картины Юрия Коробейникова, перед съемочным процессом он вместе с художником-постановщиком объехал местность, благодаря чему придумал, где будет находиться верхний и нижний город, а также излучина реки.

Над трюками работал постановщик «47 ронинов»

В качестве постановщика трюков выступил казахстанский каскадер Жайдарбек Кунгужинов, работавший над такими голливудскими проектами, как «Неудержимые – 2» с Сильвестром Сталлоне и «47 ронинов» с Киану Ривзом.

По его словам, специально для съемок «Тобола» из Казахстана были привезены 17 лошадей, также на месте были подобраны еще 50 животных. Зверей к съемочному периоду готовили на протяжении полугода. А одна из важных батальных сцен битвы между русским и джунгарским войсками снималась целых 11 дней.

Без внимания не осталась ни одна деталь

В общем, создатели сериала не обошли вниманием ни одну деталь. Так, все наряды для персонажей были сшиты по технологиям и крою Петровского периода. А предметы утвари, бочки, игрушки, телеги сделали тюменские мастера-художники.

По словам режиссера Игоря Зайцева, идея картины – показать, что Россия – миролюбивая страна. Но если на нее напасть, то последует незамедлительный удар. Как говорил Александр Невский: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Но самая главная в этой ленте не война, а любовь, которая, как известно, побеждает все.

Смотрите сериал «Тобол»на Первом канале с 26 октября!