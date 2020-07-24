Автор книги «Географ глобус пропил» собрал ответы читателям за 15 лет в одну книгу

В конце августа 2020 года у автора романов «Географ глобус пропил», «Сердце пармы» и «Тобол» Алексея Иванова выйдет новая книга. Об этом в Facebook сообщила его продюсер Юлия Зайцева.

Это будет публицистический труд под названием «Быть Ивановым. 15 лет диалога с читателем». Писатель так озаглавил произведение не ради красивого словца. Он действительно на протяжении полутора десятка лет общался с поклонниками на своем сайте, отвечая на их вопросы.

«Из четырех тысяч ответов мы выбрали самые острые и содержательные. Получился интереснейший диалог автора с самыми дорогими для него собеседниками — его читателями», — пишет Зайцева.

Добавим, что в конце прошлого года Иванову исполнилось 50 лет. Поэтому новая книга была создана неслучайно — юбилей стал отличным поводом, чтобы подвести некоторые итоги литературной жизни и поблагодарить неравнодушных читателей.

Известно, что книгу выпустило издательство «Альпина нон-фикшн».