Для истинных интеллигентов: в продажу поступили духи с запахом книжного магазина

Про духи с ароматом космоса мы уже слышали. Но тут подоспели более приземленные вещи. Бренд Zara предложил своим клиентам парфюмерную воду с запахом книжного магазина. Новый аромат называется A Book Liaison in Lisbon и включает в себя нотки сливы, клубники и пачули. Но зачем кому-то душиться «книжным магазином»?

«Попадая в это невероятное место, вы теряете счет времени, — пояснила парфюмер Ане Айо. — Все началось с того дня, когда отец впервые привел меня сюда и предложил выбрать книгу. С тех пор это стало традицией. Каждую неделю мы приходили в книжный магазин и наслаждались огромным разнообразием книг, ожидающих, когда же их прочтут».

Похоже, что это нечто такое же уютное, как «Свитер Данилы Багрова». Духи с таким названием ранее предложили выпустить в Москве.