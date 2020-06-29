«Не всем понравится»: в США собираются выпустить аромат с запахом космоса

В Америке собираются выпустить духи с ароматом космоса. Как сообщает канал CNN, в Сети начался сбор средств для выпуска продукта Eau de Space, который разработал химик Стив Пирс, занимающийся созданием натуральных ароматизаторов. Якобы в 2008 году NASA заключила контракт со специалистом на воссоздание запаха космоса, и ему понадобилось около четырех лет на его разработку. Изначально препарат нужен был, чтобы помочь в тренировках астронавтов перед запуском на орбиту, дабы у летчиков было как можно меньше сюрпризов в межзвездном пространстве.

В 2002 году Пегги Уитсон, вернувшаяся с МКС, охарактеризовала запах космоса, как запах «пистолета после выстрела», назвала его горьким, похожим на дым от горения.

Узнав о планах по выпуску подобного аромата, радио «Комсомольская правда» позвонило отечественным космонавтам и поинтересовалось у них, чем пахнет на орбите.

«Если по физике, то космос ничем не пахнет. Мы в скафандрах и не можем нюхать его, — ответил летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко. — Ну а если немножко отвлечься, то, когда мы приходим после выхода в шлюзовой отсек и снимаем скафандр после долгого пребывания в космосе — мы по шесть-семь часов работаем, — чувствуется запах озона, смешанный еще с чем-то. Для меня это запах космоса, как и, наверное, для любого космонавта». «Если говорить о запахе внутри станции, то он очень близок к самолету, такой технический запах, немного разогретый металл и ионизированный воздух. Но насчет парфюма я очень сомневаюсь. Это же вещи очень ассоциативные, — отметил космонавт Юрий Усачев. — Можно назвать что-то запахом космоса, но насколько это будет верно… Я бы не стал покупать такой аромат. Есть вещи, которые побывали на станции, их можно понюхать». «Это как сварка. Запах жженого металла, озона. Постойте рядом со сварщиком, когда он работает, — очень похоже. Не всем понравится, — рассказал летчик-космонавт, герой России Олег Артемьев. — А на самой станции запах не особо приятный, но потом к нему быстро привыкаешь».

А вы бы потратили деньги на аромат с запахом космоса?