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Департамент транспорта Москвы предложил выпустить духи с запахом свитера Данилы Багрова

На выбор москвичей представят и другие необычные ароматы, напоминающие о кино.

Департамент транспорта Москвы предложил выпустить духи с запахом свитера Данилы Багрова
Данила Багров в своем фирменном свитере. Фото: стоп-кадр из фильма «Брат».

Департамент Транспорта Москвы устроил необычный опрос в соцсетях. Якобы открытый этим летом кинопаркинг (бесплатный автокинотеатр в районе станции метро «Филатов Луг») собирается выпустить собственный парфюм, и его посетителям предложили проголосовать за один из вариантов, в которых он может быть исполнен.

Дептранс Москвы
Вот какие варианты парфюма предложил Дептранс Москвы. Фото: instagram.com/mostransport/

Например, аромат «Утомленное солнце» будет пахнуть, как нагретая на солнце хлопковая майка с нотками ванили и крема от загара. «Дети кукурузы» напомнит запах соленого попкорна, а «Гладкий койот» — шипучей колы.

Есть еще вариант «Воображаемая любовь», который будет пахнуть, как поздняя весна с нотками сирени. Но, пожалуй, самый необычный аромат — «Свитер Багрова», который призван согреть в холодный ноябрьский день. Он будет напоминать запах уютного теплого свитера.

Действительно ли Дептранс собрался выпускать духи или это розыгрыш для гостей автокинотеатра, пока неизвестно.

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