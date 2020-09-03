Департамент транспорта Москвы предложил выпустить духи с запахом свитера Данилы Багрова

На выбор москвичей представят и другие необычные ароматы, напоминающие о кино.

Департамент Транспорта Москвы устроил необычный опрос в соцсетях. Якобы открытый этим летом кинопаркинг (бесплатный автокинотеатр в районе станции метро «Филатов Луг») собирается выпустить собственный парфюм, и его посетителям предложили проголосовать за один из вариантов, в которых он может быть исполнен.

Например, аромат «Утомленное солнце» будет пахнуть, как нагретая на солнце хлопковая майка с нотками ванили и крема от загара. «Дети кукурузы» напомнит запах соленого попкорна, а «Гладкий койот» — шипучей колы.

Есть еще вариант «Воображаемая любовь», который будет пахнуть, как поздняя весна с нотками сирени. Но, пожалуй, самый необычный аромат — «Свитер Багрова», который призван согреть в холодный ноябрьский день. Он будет напоминать запах уютного теплого свитера.

Действительно ли Дептранс собрался выпускать духи или это розыгрыш для гостей автокинотеатра, пока неизвестно.