Опубликован первый кадр «Возвращения в Хогвартс» с повзрослевшими Гарри, Роном и Гермионой

Потоковый сервис HBO Max дразнит фанатов Гарри Поттера своим предстоящим спецэпизодом, в котором актеры франшизы про волшебников встретятся под Новый год.

9 декабря компания опубликовала в Twitter первый кадр со съемок проекта, на котором уже взрослые Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рональд Уизли) и Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) сидят в гостиной Гриффиндора и что-то обсуждают.

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc

— HBO Max (@hbomax) December 9, 2021