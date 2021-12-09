Опубликован первый кадр «Возвращения в Хогвартс» с повзрослевшими Гарри, Роном и Гермионой

Потоковый сервис HBO Max дразнит фанатов Гарри Поттера своим предстоящим спецэпизодом, в котором актеры франшизы про волшебников встретятся под Новый год.

9 декабря компания опубликовала в Twitter первый кадр со съемок проекта, на котором уже взрослые Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рональд Уизли) и Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) сидят в гостиной Гриффиндора и что-то обсуждают.

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc — HBO Max (@hbomax) December 9, 2021

«Как будто они никогда не уходили», — подписали снимок создатели шоу, напомнив, что оно приурочено к 20-летию выхода первого фильма о юных волшебниках.

Спецэпизод будет называться «Возвращение в Хогвартс» (Return to Hogwarts) и носить в себе дух вечера встречи выпускников. Однако, как и в случае сериала «Друзья», это будет общение актеров, а не художественный фильм.

Ранее были заявлено, что, кроме главной тройки, в юбилейном эпизоде появятся Хелена Бонэм Картер, Ральф Файнс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Бонни Райт, Мэттью Льюис, Эванна Линч и другие актеры.

Выход проекта на HBO Max запланирован на 1 января 2022 года.

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