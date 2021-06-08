Лиза Кудроу призналась, что забыла «Драного кота» перед выступлением в спецвыпуске «Друзей»

В конце мая HBO Max выпустил специальный эпизод «Друзья: Воссоединение», в котором актеры культового ситкома Friends снова собрались все вместе. В 104-минутном выпуске засветилось множество мировых звезд, в том числе Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, группа BTS, Синди Кроуфорд, Кит Харрингтон и Риз Уизерспун. Но одним из самых ярких моментов стало появление певицы Леди Гаги, которая пришла с гитарой, чтобы исполнить вместе с Фиби ее легендарную песню «Драный кот».

Известно, что эпатажная звезда охотно согласилась спеть в «Воссоединении». Однако 57-летняя актриса Лиза Кудроу, сыгравшая поющую Фиби, оказалась не готова к такому повороту шоу. Оказалось, что она забыла, как играется знаменитая песня ее персонажа. В новом интервью артистка призналась, что вначале разнервничалась, а потом взяла себе в руки. И гитару тоже.

«Я настроила гитару и поняла, что не знаю аккордов. Но потом погуглила, и все необходимое для «Драного кота» нашлись в Сети, — рассказала Кудроу в «Шоу Эллен Дедженерес». — Так что спасибо миру за размещение аккордов. Я все выучила, и тогда у меня перехватило горло. Я запаниковала! Я ничего не могла выдать!»

Тем не менее совместное исполнение хита Фиби и Гаги состоялось. Где актриса не смогла вытянуть, там ее поддержала профессиональная певица.

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