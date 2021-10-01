В финале шоу «Голос 60+» состоится прямое включение из Байконура

Готовящаяся к полету в космос актриса Юлия Пересильд передаст привет участникам вокального проекта, который перечисляет средства ее благотворительную фонду.

Вечером 1 октября в прямом эфире Первого канала зрители увидят финал телепроекта «Голос 60+». Во время трансляции можно будет проголосовать за одного из финалистов, и в итоге страна определит победителя.

Организаторы шоу напомнили, что весь доход канала и других партнеров проекта, собранный в ходе зрительского голосования, будет перечислен фонду «Галчонок», который помогает детям и молодым людям с церебральным параличом и другими тяжелыми нарушениями, а также их семьям.

Во время трансляции на прямую связь со студией «Голоса» из Байконура выйдет учредитель фонда, актриса Юлия Пересильд, которая в эти дни вместе с экипажем МКС-66 находится на космодроме, чтобы 5 октября отправится на Международную космическую станцию в рамках съемок художественного фильма «Вызов». Кстати, собирая на орбиту рюкзак с личными вещами, которых должно быть не больше килограмма, артистка взяла с собой свой талисман – Галчонка.

«Благотворительный фонд «Галчонок» видит свою миссию в том, чтобы наши подопечные имели такое же качество жизни, как и их сверстники, могли самореализоваться и развиваться, иметь полноценную жизнь, в которой есть детский сад и школа, игры с друзьями, первая любовь, работа, семья – все, что есть у нас с вами. Для этого нужна системная работа и поддержка неравнодушных людей», — говорит президент «Галчонка» Елизавета Муравкина.

Добавим, что в финал четвертого сезона «Голос 60+» вышли Мухамед Гайфулин и Петр Урбановичус из команды Валерия Леонтьева, Михаил Серебряков и Михаил Дроздецкий из команды Олега Газманова, Евгений Соломин и Николай Гусев из команды Лаймы Вайкуле, Андрей Михайлов и Ольга Котова из команды Стаса Намина.

Не пропустите финальный выпуск — 1 октября в 21:30 на Первом канале.

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