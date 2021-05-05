Режиссер «Основного инстинкта» снял фильм о запретной любви между монашками

Откровенная лента «Святая дева» будет представлена на Каннском фестивале 2021 года.

5 мая французская кинокомпания Pathe опубликовала трейлер нового фильма, который будет представлен на Каннском фестивале 2021 года. Картина «Святая дева» (Benedetta, также возможен вариант «Непорочная дева») расскажет историю о запретной любви между католическими монахинями в период разгара чумы. Режиссер проекта Пол Верховен, создатель таких киношедевров, как «Вспомнить все», «Основной инстинкт», «Шоугелз», «Звездный десант» и «Невидимка» 2000 года.

Сюжет разворачивается в Италии XV века. Юная монахиня Бенедетта Карлини присоединяется к монастырю в Тоскане. Считается, что она может творить чудеса и видит божественные знамения. Однако в затворничестве с другими женщинами девушка начинает больше думать не о Боге, а о греховных наслаждениях. Впрочем, трейлер довольно ярко дает понять, о чем фильм.

Главную роль сыграла бельгийская актриса и телеведущая Вирджиния Эфира. Литературной основой картины стала книга историка Джудит С. Браун «Нескромные поступки: Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения».

Мировая премьера фильма запланирована на 9 июля 2021 года.

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