Главной героиней фильма, который снимут в космосе, выбрана Юлия Пересильд

С ней на МКС полетит режиссер Клим Шипенко, дублершей назначена актриса Алена Мордовина.

Государственная комиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете от России для съемок художественного фильма с рабочим названием «Вызов». Как сообщает Первый канал, по итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж 36-летнюю актрису Юлию Пересильд и 37-летнего режиссера Клима Шипенко. В состав дублирующего экипажа попали 33-летняя актриса Алена Мордовина и 40-летний оператор Алексей Дудин.

Напомним, что съемки должны пройти на Международной космической станции. Вылет назначен на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19».

Юлия Пересильд — актриса Театра наций и заслуженная артистка РФ, снималась в фильмах «Край», «Битва за Севастополь», «Угрюм-река», «Зулейха открывает глаза» и многих других, имеет две премии «Золотой орел».

Клим Шипенко — создатель нашумевших фильмов «Салют-7», «Текст» и «Холоп».

Алена Мордовина — актриса Нового Драматического театра, снималась в сериалах «Жуки», «Дипломат», «Триггер», «Ищейка», «Звоните Ди Каприо» и других.

Алексей Дудин снял картины «Обратная сторона луны», «Время первых», «Елки-5», «Движение вверх» и «Т-34».

Организаторы масштабного отбора, который проводился по всей стране, отметили также участие 26-летнего пилота Галину Каирову. Девушке предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

Сообщается, что все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку уже с 1 июня. Им предстоят испытания на центрифуге и вибростенде, тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости и прыжки с парашютами. Все эти процессы будут освещаться в эфире Первого канала.

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