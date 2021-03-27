Она в иллюминаторе видна: какой российской актрисе доверят право сниматься в космосе

Запуск съемочной группы на МКС планируется в октябре текущего года. Фильм про девушку, которая почти случайно оказалась на орбите, снимет Клим Шипенко («Холоп», «Текст», «Салют-7»). Что же за актриса будет красоваться перед повисшей в невесомости камерой?

Через Вангу — к звездам

Еще в 2015 году Константин Эрнст признался в одном из интервью в любви к космосу. Оказалось, что в конце 80-х он встречался с Вангой и, когда зашел разговор про Юрия Гагарина, она намекнула, что космонавт погиб не весной 1968 года, а прошедшей (на момент встречи) весной, то есть в 1989 году. Идея настолько вдохновила будущего руководителя Первого канала, что он бросился писать об этом сценарий.

Фильм намеревался снять Федор Бондарчук, но не вышло — в итоге материал до сих пор лежит в столе. Поэтому, когда в 2020 году «Роскосмос» решил показать всему миру, как мы можем за довольно короткий срок подготовить обычного гражданина для космического полета, в проект включился Первый канал. Так возникла идея фильма «Вызов», посвященного девушке, которая летит на МКС.

— Знаете, если бы мне сказали, что ты должен посвятить год своей жизни, чтобы отправиться в космос, я бы сказал: готов три года этому посвятить, — объяснил Эрнст. — Я хотел в космос с 10 лет, но, к сожалению, я не могу воспользоваться служебным положением, и полетят совершенно другие люди.

Кузьмина и все-все-все

Известно, что на орбиту на пилотируемом корабле «Союз МС» собирается отправиться Клим Шипенко. Он подчеркнул, что без режиссера снять кино невозможно — хоть на суше, хоть в Антарктиде, хоть в космосе. С Шипенко, если тесты пройдут успешно, полетит профессиональная актриса и дублерша. В посвященном съемкам сюжете Первого показали фрагменты самопроб актрис, которые читали письмо Татьяны Онегину. Таково было творческое задание, чтобы попасть в проект. Среди кандидаток были как не слишком популярные артистки — Светлана Мироненко, Мария Валешная, Екатерина Кобба, Мария Феофанова, так и звезды — Светлана Ходченкова, Ольга Кузьмина и Светлана Иванова.

Из трех тысяч анкет отобрали двадцать — и в шорт-лист, как установила «Телепрограмма», точно вошли Ольга Кузьмина и Мария Валешная. Именно эти девушки давали короткие комментарии в сюжете, где были представлены как «избранные».

33-летнюю Ольгу Кузьмину зритель хорошо помнит по сериалу «Кухня», рекламным роликам сотового оператора, а еще проекту «Ледниковый период», который актриса уверенно выиграла в прошлом году. В пользу Ольги даже антропометрия: она идеально подходит для полета на орбиту, ведь рост актрисы — 157 сантиметров. Габаритная Светлана Ходченкова, для сравнения, — 1,8 метра. Мы помним эффектные кадры из «Домашнего ареста», где Светлана показывает мастерство работы на пилоне — с такими ногами поместиться в кресле пилота будет непросто. Так что выбор в пользу Кузьминой очевиден: как нам удалось выяснить, Ольга уже готовится к специальному обследованию и испытаниям.

34-летняя Мария Валешная менее известна — она играла эпизодические роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Следователь Тихонов», «Семейная тайна» и других. А еще актриса сейчас снимается у Клима Шипенко в картине «Декабрь», где Александр Петров играет Сергея Есенина. Менеджмент Марии категорически отказался от комментариев, ничего, однако, не опровергая. Что, собственно, красноречиво может говорить только об одном — их связывают по рукам и ногам контрактные договоренности о неразглашении.

Имена актрисы и ее дублерши, которые отправятся в космос, назовут в апреле.

Если бы да Кабо…

Попытки снять женщину в космосе в России уже были — в 1997 году Ольга Кабо прошла отбор для полета на орбитальную станцию «Мир», чтобы сниматься там вместе с Владимиром Стекловым в картине Юрия Кары «Тавро Кассандры». На роль первой актрисы в космосе также претендовали Наталья Громушкина,

Вера Глаголева, Амалия Мордвинова, Мария Миронова, Кристина Орбакайте и Алика Смехова. Увы, из проекта Кабо выбыла из-за беременности. Стеклов же продолжил подготовку в составе экипажа 28-й экспедиции вместе с командиром Сергеем Залетиным и Александром Калери. Он прошел все тесты блестяще, но кинокомпания приостановила финансирование фильма, бюджет которого должен был составить астрономические по тем временам 200 миллионов долларов.

В 2015 году знаменитая британская певица Сара Брайтман и японский предприниматель и глава компании Space Travel Сатоши Такамацу начали подготовку для полета в космос в ЦПК имени Гагарина. Планировалось, что энтузиаст станет дублером Брайтман на МКС, но потом выяснилось, что он оплатил только тренировки в Звездном городке, потратив на это $20 миллионов. Впоследствии и сама Сара отказалась от полета по семейным обстоятельствам. Говорят, что на самом деле подвел спонсор, обещавшийся проплатить полет артистки, — видимо, меценату просто стало жалко отдавать более $50 миллионов.

Смотрите также: