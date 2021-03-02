Представителей России на «Евровидении-2021» выберут в прямом эфире 8 марта

Первый канал впервые за несколько лет устроит зрительское голосование.

8 марта на Первом канале в прямом эфире пройдет праздничное шоу, в рамках которого будет выбран представитель России на конкурс «Евровидение» 2021 года. Лучшего исполнителя определит национальное зрительское голосование.

Продюсер Юрий Аксюта отметил, что в последние годы Первый канал обычно сам выбирал звезду для участия в международном песенном конкурсе, но в этот раз данное право было решено доверить народу. На выбор зрителям предложат несколько композиций, соответствующих требованиям «Евровидения».

Напомним, в 2020-м ежегодное европейское мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno, клип на которую стал самым популярным видео на YouTube-канале «Евровидения» за всю его историю. В 2021-м конкурс пройдет 18–22 мая — на арене Ahoy в городе Роттердаме. Участвовать будет 41 страна.

Не пропустите выбор представителя от России на Первом канале — 8 марта в 20:00.

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