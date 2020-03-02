Теперь официально: Первый канал объявил, кто представит Россию на «Евровидении-2020»

До международного музыкального конкурса «Евровидение-2020» осталось чуть больше двух месяцев, поэтому поклонники с нетерпением ждали, когда будет объявлен участник от России. И вот 2 марта Первый канал объявил, что в Роттердам поедет рейв-группа Little Big из Санкт-Петербурга. Песня, с которой коллектив представит нашу страну и поборется за победу, будет представлена в ближайшие дни.

Поклонники музыкального конкурса были удивлены таким решением. Чаще всего в этом конкурсе участвует поп-исполнители. Лишь некоторые страны, такие, как Финляндия и Швейцария, любят поражать публику неординарными артистами.

Стоит отметить, что Little Big — это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы. Главным хитом этой группы стал трек Skibidi. Клип на этот трек за первую неделю собрал 23 миллиона просмотров на YouTube, а сейчас эта цифра достигал отметки в 350 миллионов пользователей.

«Главное — любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция — делай что делаешь, и будь что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, но раз выпал — мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!» — прокомментировал радостное известие Илья Прусикин.

Напомним, что за последние месяцы появлялись разные слухи о том, кто поедет от нашей страны на конкурс. Некоторые предполагали, что покорять новую сцену будет Ольга Бузова, а не так давно прошла молва, что попробует свои силы Александр Панайотов, но эта информация оказалась ложной. Добавим, что песенный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Накануне также стало известно, что Эстонию будет представлять на этом конкурсе участник российского шоу «Голос» Уку Сувисте.