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Дима Билан готовится дать грандиозные концерты в Москве

Поклонники артиста смогут еще раз увидеть феерическое шоу «Планета Билан».

Дима Билан готовится дать грандиозные концерты в Москве
Дима Билан. Фото: Корпорация PMI

Уже совсем скоро Дима Билан даст два концерта — 6 и 7 ноября в московском Crocus City Hall. После масштабного тура по России и Прибалтике поклонники музыканта смогут вновь насладиться грандиозным представлением «Планета Билан».

Дима Билан
Дима Билан, фото предоставлено организаторами

Победитель Евровидения, 7-кратный победитель музыкальной премии EMA, единственный в истории обладатель 19 тарелок от Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий Дима Билан в феврале этого года представил свое новое шоу «Планета Билан». В его основу легла идея, что каждый человек — это отдельная планета, вращающаяся в огромной вселенной. Чтобы воплотить задумку в жизнь, потребовалось несколько месяцев упорной работы и репетиций, тонны оборудования, киловатты звука и света и более 300 человек, задействованных в подготовке.

Зрители увидят обновленную версию шоу, сцену, больше всего напоминающую эпический космический корабль, огромные экраны, декорации-трансформеры, а главное — впервые услышат новые песни и лучшие хиты Димы Билана.

Напомним, недавно артист едва не расплакался на свадьбе Дарьи Клюкиной, хотя сам ранее заявил, что не собирается жениться.

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Дима Билан готовится дать грандиозные концерты в Москве
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