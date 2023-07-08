Такого не было почти 200 лет: синоптики дали ужасающий прогноз на август 2023 года — никакого тепла

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В последний месяц лета обещают преждевременное резкое похолодание. По словам синоптиков, в Приволжском федеральном округе переход лета в осень будет ощутимым, ведь в начале месяца будет держаться жара до + 32 градусов. К 20 августа температура рухнет до + 8 градусов.

Отмечается, что за все время метеонаблюдений (с 1832 года) такой погоды в России не было, и это станет своеобразным антирекордом, пишет PRIMPRESS.