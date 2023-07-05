Заменит все платья: эту трендовую вещь точно нужно приобрести на лето-2023

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Стилисты отмечают, что мода из нулевых вернулась, поэтому стали актуальны джинсовые сарафаны и платья. При этом нет никаких ограничений. Длина юбки, облегающий или свободный крой, цвет ткани и фасон не имеют значения. Более того, такое платье подойдет любой девушке.

Джинсовые сарафаны можно сочетать с блузками и футболками. Особенно актуально создавать тотал-лук из денима с добавлением джинсовых аксессуаров. Еще один совет стилистов: хорошо такие платья смотрятся с кожей — сообщает Marie Claire.