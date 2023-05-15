Зима неожиданно вернется: Вильфанд пообещал минусовую температуру в нескольких регионах

«В нескольких регионах России прогнозируется холодная погода. Речь идет о юге Западной Сибири, Омская, Томская области, Красноярский край, где температура будет ниже нормы на 4-6 градусов в ближайшие дни. В Иркутской области и Хакасии температурный фон также на 4-6 градусов ниже нормы ожидается в конце рабочей недели», – сказал синоптик, пишет ТАСС.

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Он также добавил, что в некоторых из областей температура может упасть до -3 градусов мороза.

А вот в Москве продолжится потепление. Так, в понедельник 15 мая, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса.