Февраль придет с холодами: в Росгидромете испортили настроение москвичам мрачным прогнозом погоды на неделю

Зима в России не перестает удивлять. В январе погода скакала от плюсовой до жутких морозов. Также были снегопады и ледяные дожди. И вот уже на пороге февраль. И эксперты предупредили, что в ближайшие дни в Москве похолодает.

Более того, солнце не выглянет даже на выходных. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды в столице на наступившей недели.