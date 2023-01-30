Февраль придет с холодами: в Росгидромете испортили настроение москвичам мрачным прогнозом погоды на неделю

Зима

Фото: Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд признался, что выходные не смогут порадовать хорошей погодой жителей столицы.

Зима в России не перестает удивлять. В январе погода скакала от плюсовой до жутких морозов. Также были снегопады и ледяные дожди. И вот уже на пороге февраль. И эксперты предупредили, что в ближайшие дни в Москве похолодает.

Более того, солнце не выглянет даже на выходных. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды в столице на наступившей недели. 

И у москвичей точно не улучшиться настроение, так как погода будет специфичной. По словам эксперта, будет тепло, но очень мрачно из-за низких и плотных облаков. А уже к выходным  похолодает.

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«Но восприятие погоды изменится... При низком давлении будет мрачноватая погода, мало света, потому что плотные облака не будут пропускать коротковолновую солнечную энергию», — пояснил Вильфанд.

Эксперт также добавил, что снегопада в ближайшие семь дней не прогнозируется, пишут РИА Новости.

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