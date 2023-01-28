Туман с видимостью 200-700 метров: москвичей предупредили о гололеде и атмосферном явлении

В последние месяцы в Москве как было сильно теплее нормы, так и несколько дней стояли сильнейшие морозы. И вот в конце января казалось, что погода пришла в норму. Но в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы сделали важное заявление.