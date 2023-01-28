Туман с видимостью 200-700 метров: москвичей предупредили о гололеде и атмосферном явлении

В последние месяцы в Москве как было сильно теплее нормы, так и несколько дней стояли сильнейшие морозы. И вот в конце января казалось, что погода пришла в норму. Но в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы сделали важное заявление.
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Отмечается, что город накроет туман с видимостью 200-700 м ожидается с 20:00 28 января до 9:00 29 января.
«В период с 20:00 28 января до 9:00 29 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-700 м, гололед, на дорогах возможна гололедица», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области выпустила аналогичное предупреждение для Подмосковья.