Неожиданно морозы убегут: синоптик Шувалов назвал регионы, где рекордно потеплеет

Зима в России зачастую становится непредсказуемой. В январе в некоторых регионах страны температура была ниже -50 градусов. Даже в Москве порой были сильные морозы до -25 градусов.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что скоро погода снова удивит. Он назвал российские регионы, где к концу недели ожидается нетипичное для этого времени года потепление