Неожиданно морозы убегут: синоптик Шувалов назвал регионы, где рекордно потеплеет

Зима в России зачастую становится непредсказуемой. В январе в некоторых регионах страны температура была ниже -50 градусов. Даже в Москве порой были сильные морозы до -25 градусов.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что скоро погода снова удивит. Он назвал российские регионы, где к концу недели ожидается нетипичное для этого времени года потепление
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам эксперта, холода уйдут с юга Западной Сибири, севера Урала и северо-востока европейской территории России. Также потеплеет в Республике Коми, в Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Тюменской и Томской областях. А в Сургуте, Тюмени и Ханты-Мансийске столбики термометров могут добраться до нуля.
Шувалов добавил, что слишком глобального тепла не нужно. Днем может быть 4-8 градусов мороза. Но холода сильно ослабят, пишет RadioKP.ru.