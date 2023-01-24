Температура снова превысит норму: метеоролог Старков высказался об аномальной зимней погоде в Москве

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков отметил, что погода этой зимой аномальная.

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«Гололедица стала визитной карточкой этого сезона. Частые переходы температуры через ноль и большие ее перепады сказались на образовании льда на дорогах и тротуарах. Редкий случай в истории, чтобы гололедица была постоянной и сильной!» — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом Старков предупредил, что неделя в плане погоды будет спокойная. Антициклон с центром в Поволжье проявит себя. Солнце будет редко появляться, но и осадки будет небольшие. По словам эксперта, температура воздуха превысит климатическую норму, но останется останется слабо отрицательной: ночью −3… −7 градусов, днем 0… −3.

Также в Московском метеобюро добавили, что погода в ближайшие дни будет на 2–4 градуса теплее, чем обычно. Снег может выпасть 27 января.