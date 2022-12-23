Дождь и плюсовые температуры: россиянам дали неутешительный прогноз погоды на 31 декабря

Стало известно, в каких городах России вместо снегопада будут дождь и осенняя погода.

Так, в Пензе ожидается потепление. Синоптики отметили, что плюсовые температуры продержатся до самого Нового года. 31 декабря днем жители Пензы увидят на термометрах +2 градуса, а ночью будет +1°C. Также метеорологи прогнозируют дождь со снегом.

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Подобная погода без атмосферы зимней сказки ожидается и в Саратове. Днем 31 декабря предположительно будет до +4 градусов, плюсовые температуры ожидаются и ночью.

В Волгограде осадков в виде дождя будет меньше. Однако воздух прогреется до восьми градусов тепла. Сообщили в gismeteo.ru.