Дождь и плюсовые температуры: россиянам дали неутешительный прогноз погоды на 31 декабря

Новый год

Новый год. Фото: Global Look Press 

Вьюги не привидится.

Стало известно, в каких городах России вместо снегопада будут дождь и осенняя погода.

Так, в Пензе ожидается потепление. Синоптики отметили, что плюсовые температуры продержатся до самого Нового года. 31 декабря днем жители Пензы увидят на термометрах  +2 градуса, а ночью будет +1°C. Также метеорологи прогнозируют дождь со снегом.

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Подобная погода без атмосферы зимней сказки ожидается и в Саратове. Днем 31 декабря предположительно будет до +4 градусов, плюсовые температуры ожидаются и ночью.

В Волгограде осадков в виде дождя будет меньше. Однако воздух прогреется до восьми градусов тепла. Сообщили в gismeteo.ru.

Напомним, ранее жена Стаса Костюшкина едва не пострадала от последствия ледяных дождей. 

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