«Это мой второй день рождения»: жену Костюшкина едва не погубила глыба льда

Возлюбленная бывшего солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина сообщила о судьбоносном происшествии.
Спортсменка Юлия Костюшкина чудом осталась жива. Глыба льда сошла с крыши и упала на машину Костюшкиной. Юлия стояла рядом.
«20.12.2022, теперь это мой второй день рождения! Осознание того, что тебя могло не стать, пришло позже…», – отметила Юлия.
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«В тот самый момент, когда за долю секунды с крыши дома сорвался увесистый кусок льда, пролетел вмиг 11 этажей, в воздухе расколовшись надвое, и одной половиной упал на мою машину, оставив очень хорошую вмятину на бампере, а второй половиной приземлился в метре от меня, в тот момент я не успела ничего: не понять, не испугаться, не отпрыгнуть, не закрыться руками… Я стояла как вкопанная, с вытянутой рукой, держа ключ от машины и закрывала ее…», – призналась Костюшкина в личном микроблоге.
Напомним, ранее жена Костюшкина обвинила сотрудников ГИБДД в незаконных действиях.