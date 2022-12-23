«Это мой второй день рождения»: жену Костюшкина едва не погубила глыба льда

Возлюбленная бывшего солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина сообщила о судьбоносном происшествии.

Спортсменка Юлия Костюшкина чудом осталась жива. Глыба льда сошла с крыши и упала на машину Костюшкиной. Юлия стояла рядом.

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«В тот самый момент, когда за долю секунды с крыши дома сорвался увесистый кусок льда, пролетел вмиг 11 этажей, в воздухе расколовшись надвое, и одной половиной упал на мою машину, оставив очень хорошую вмятину на бампере, а второй половиной приземлился в метре от меня, в тот момент я не успела ничего: не понять, не испугаться, не отпрыгнуть, не закрыться руками… Я стояла как вкопанная, с вытянутой рукой, держа ключ от машины и закрывала ее…», – призналась Костюшкина в личном микроблоге.