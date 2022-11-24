«Мощные потоки снега»: россиян предупредили о серии катаклизмов

Синоптики сообщили, что к концу рабочей недели россиян ждут неприятные погодные условия. Они омрачат выходные.
Жителям Красноярска не советуют гулять. Так как температура воздуха в этом городе 25 ноября будет -45 градусов по Цельсию.
«Также в нескольких регионах Сибири метеорологи ждут лавины. Мощные потоки снега могут сходить в горных районах Тывы, Хакасии и Красноярского края. Поэтому туристам рекомендуется пока в горы не ходить, то есть как минимум до конца этой недели», – сообщили метеорологи.
«Кроме того, ледяные дожди приведут к образованию гололеда также и в Приволжье, где в ближайшее время такое явление все еще сохранится. В частности, синоптики предупреждают Удмуртию, Ульяновскую область, Татарстан, Башкирию и другие регионы округа о подобной опасности», – отметили в primpress.ru.
Напомним, ранее «Россети» заявили о готовности устранять последствия ледяных дождей в 13 регионах России.