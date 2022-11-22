«Россети» готовятся устранять последствия ледяных дождей в 13 регионах России

Россиянам рассказали, в каких регионах страны ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.

Отмечается, что в 13 субъектах России специалисты ожидают необходимости восстановления электроснабжения.

«К ликвидации возможных последствий непогоды и оперативному восстановлению электроснабжения готовы более 2 000 бригад (9 600 энергетиков и 6 350 единиц спецтехники). Для резервного питания потребителей может быть задействовано 1 889 дизель-генераторных установок общей мощностью 87,1 МВт», – отметили в Telegram-канале организации.

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Ледяные дожди могут стать причиной прекращения подачи электричества в регионах Центра и Поволжья.