Морозы придут и ударят с новой силой: Вильфанд сообщил о похолодании в Москве, назвав точную дату

К Москве подбирается зима. В ноябре уже стукнули первые морозы. Однако 20 и 21 ноября в столице было достаточно тепло около -1 градуса, но с ледяным дождем. В многих областях образовался гололед. Но вот уже скоро снова произойдет похолодание и достаточно существенное.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода к концу месяца переменится. Станет очень холодно, поэтому стоить достать теплые вещи.
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25 ноября в Москве будет комфортная уже зимняя погода, легкие морозы и несильный ветер. При этом осадки не ожидаются и даже может выйти солнышко.
«Произойдет заметное понижение температуры: в ночь на пятницу в Москве прогнозируется минус 7–9 градусов, а по области – даже до минус 11», – цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».
Добавим, что высота снежного покрова к выходным уменьшится, об этом также поведал синоптик.