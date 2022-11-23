Морозы придут и ударят с новой силой: Вильфанд сообщил о похолодании в Москве, назвав точную дату

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода к концу месяца переменится. Станет очень холодно, поэтому стоить достать теплые вещи.

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25 ноября в Москве будет комфортная уже зимняя погода, легкие морозы и несильный ветер. При этом осадки не ожидаются и даже может выйти солнышко.

«Произойдет заметное понижение температуры: в ночь на пятницу в Москве прогнозируется минус 7–9 градусов, а по области – даже до минус 11», – цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Добавим, что высота снежного покрова к выходным уменьшится, об этом также поведал синоптик.