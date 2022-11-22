Массовая задержка рейсов произошла в аэропортах Москвы из-за ледяного дождя

Уже накануне в Москве были задержаны или отменены в общей сложности 27 рейсов. Погода внесла свои коррективы в работу аэропортов. Так, во Внуково задержаны три рейса, вылет еще трех отменен. В Шереметьево были задержаны шесть самолетов, десять рейсов отменили. В Домодедово также задержан вылет пяти рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

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А 22 ноября в Домодедово отменен один рейс, 10 задержали. Еще четыре отменены и два задержаны во Внуково. В Шереметьево отложены пять вылетов, еще четыре отменены, по данным онлайн-табло. По некоторым данным, причиной стали погодные условия.